Представлен самый технологичный робот-пылесос Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S, который предлагается на стадии предварительного заказа за 565 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S поставляется в комплекте с зарядной и очистительной станцией, при этом он автоматически набирает чистую воду и сливает грязную. Пользователям нужно только время от времени заливать чистую воду в док-станцию и сливать грязную. Или же можно подключить базу к водоснабжению и канализации, чтобы избавить себя и от этой работы. Кроме того, пользователь может наливать специальное чистящее средство в базу, которая будет автоматически добавлять его при очистке швабры.

Зарядная станция не только моет швабру, но и сушит её горячим воздухом, устраняя остатки влаги и неприятный запах. По официальном данным, очистка контейнера пылесоса на базе занимает всего 10 секунд. У базы для очистки есть встроенный контейнер для мусора объёмом 2,5 л, который производитель рекомендует очищать раз в месяц при регулярной уборке.

Универсальный робот для подметания и мытья полов Mijia 1S поддерживает голосовое управление Xiao Ai. После подключения к приложению Mijia его можно связать с устройствами Xiaomi, такими как дверные замки и очистители воздуха, чтобы настроить различные сценарии уборки. Он может очищать засохшие пятна от кофе и еды при помощи вращающейся двойной швабры. Робот поднимает швабру на 7 мм, когда двигается к зарядной станции, чтобы предотвратить загрязнение уже вымытых участков и намокание коврового покрытия.

Давление всасывания составляет 4000 Па, предусмотрено 4 уровня мощности. Робот оснащён камерой и алгоритмом искусственного интеллекта, который может быстро составить план комнаты, а пользователи могут устанавливать эксклюзивный план уборки для каждой комнаты.

Продажи Xiaomi Mijia 1S начнутся 26 сентября.