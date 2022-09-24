В популярной соцсети появилась новая функция

В соцсети TikTok появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ставить дизлайки комментариям. Как сообщает The Verge, нововведение заработало для пользователей по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что популярная у токсичных пользователей кнопка появилась в разделе комментариев и присутствует на каждом отдельном высказывании. Иконка выглядит как направленный вниз большой палец. Нажатие на нее активирует дизлайк комментарию.

При этом сами ролики пока таким образом оценивать нельзя. Случайный дизлайк можно отменить повторно, нажав на тот же значок. Разработчики заверили, что личности авторов дизлайков не будут указываться, в отличие от тех, кто ставит лайки.

В The Verge посчитали, что функция дизлайков станет внутренним инструментом для модерации, чтобы находить потенциально опасные комментарии. Для прямой связи с администрацией внутри соцсети существует возможность оставлять жалобы на отдельные комментарии.