Япония разработала стратегию по нанесению ответных ударов

Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, новая стратегия в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции и предполагает тесное взаимодействие с США. Черновой вариант документа разобрали накануне, 25 ноября, во время заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии "Комэйто".

Согласно документу, в случае удара по Японии Токио обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и "оценке успешности их осуществления". "Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов", - говорится в документе. Стороны обсуждения признали, что при существующем уровне обороноспособности Япония не сможет "полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника". Кроме того, в документе говорится о необходимости закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.