Илон Маск рассказал о готовящемся обновлении «Twitter 2.0»

Илон Маск рассказал о планируемом обновлении "Twitter 2.0" и нововведениях, которые получит соцсеть. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Новая концепция Twitter звучит как "Приложение для всего". Миллиардер заявил, что в соцсети появится интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система проанализирует его профиль и определит, к какому дому из мира сериала "Дом Дракона" он принадлежит.

Вместе с тем в обновленной версии Twitter появится возможность публикации длинных постов, новые функции для видеороликов и изменения в системе платежей.

Также Маск объявил, что отправляемые пользователями личные сообщения будут зашифрованы. В этом Twitter поможет Мокси Марлинспайк, основатель защищенного мессенджера Signal.

Наконец, бизнесмен напомнил о перезапуске платной подписки Twitter Blue, в которой появятся три вида галочек верификации - синяя будет предназначена для обычных пользователей, серая - для правительственных аккаунтов и золотая - для компаний.

По данным The Verge, Маск в ближайшем будущем планирует внедрить в Twitter аудиозвонки и видеовызовы.