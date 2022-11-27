Купленные никнеймы для Telegram могут быть отобраны без возмещения убытков

Покупатели никнеймов на платформе Fragment могут "остаться ни с чем", если бренд потребует от Telegram передачу никнейма со своим названием. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru к такому мнению пришла редакция Telegram Info после изучения условий предоставления услуг платформы Fragment.

"Изучив условия использования аукционной площадки Fragment, команда Telegram Info пришла к выводу, что платформа отказывается от ответственности за возмещение убытков покупателям NFT в том случае, если компания или бренд сделает официальный запрос к Telegram на передачу публичного имени для использования его брендом", - пишет Telegram Info.

Также отмечается, что снятие NFT с Fragment не отменяет уже проведенные транзакции, из-за чего NFT в любом случае остается у владельца. Однако не уточняется, что снятие NFT с платформы может привести к тому, что Telegram откажется принимать подобный токен, что сделает его бесполезным.

При этом на платформе не предусмотрен возврат средств - ни при желании покупателя отказаться от цифрового товара, ни в случае отзыва у него купленного юзернейма. Основатель платформы Finpanda Артем Абаев считает, что для защиты прав покупателей Fragment следует проработать политику возврата средств - до тех пор покупка таких имен как @‍dior будет являться "рисковой сделкой".