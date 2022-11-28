Xiaomi пятилетней давности обновили до Android 13

Владельцы Xiaomi Mi A1 2017 года получили возможность обновить смартфон до Android 13, сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что официальная поддержка Xiaomi Mi A1 была завершена вскоре после выхода Android 9. Несмотря на это, энтузиасты продолжают поддерживать устройство с помощью кастомных прошивок. Среди проектов, которые выпустили прошивки на базе Android 13 для Mi A1, значатся Spark OS, PixelPlusUI, PixelExperience и ArrowOS.

В отличие от официальной прошивки с устаревшим патчем безопасности в кастомные версии своевременно вносятся актуальные исправления. К тому же пользователи могут загружать новые приложения, которые ранее не были доступны из-за несоответствия минимальным системным требованиям.

При этом в кастомных прошивках для Mi A1 нет фирменного приложения камеры, поддержки VoLTE, FM-радио и некоторых других функций. Однако пользователи могут использовать мод приложения Google Camera, а также вернуть функционал радио и VoLTE с помощью Root-прав.

Xiaomi Mi A1 вышел в 2017 году и стал одним из самых популярных смартфонов в программе Android One, в которой выходили устройства под управлением "чистого Android", оптимизированного командой Google.