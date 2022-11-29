До конца 2024 г. фибероптической связью будет обеспечена вся территория страны
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До конца 2024 года вся территория Азербайджана будет обеспечена фибероптической связью.

Об этом сказал журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, все города и села, в том числе самые отдаленные села страны, будут обеспечены широкополосным доступом в интернет.

"В течение 2022 года в Азербайджане 470 тысяч домохозяйств по всей стране были обеспечены интернетом", - добавил министр.