https://news.day.az/hitech/1515282.html До конца 2024 г. фибероптической связью будет обеспечена вся территория страны - Рашад Набиев
До конца 2024 г. фибероптической связью будет обеспечена вся территория страны - Рашад Набиев
До конца 2024 года вся территория Азербайджана будет обеспечена фибероптической связью.
Об этом сказал журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, все города и села, в том числе самые отдаленные села страны, будут обеспечены широкополосным доступом в интернет.
"В течение 2022 года в Азербайджане 470 тысяч домохозяйств по всей стране были обеспечены интернетом", - добавил министр.
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