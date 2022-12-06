Американки подали в суд на Apple

Двое американок подали в суд на Apple из-за того, что бывшие ухажеры следили за ними без их ведома с помощью AirTag. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, бывший парень одной из пострадавших спрятал AirTag в крыле автомобиля с целью выяснить, куда переехала девушка. Другая женщина заявила, что бывший муж отслеживал ее перемещения, поместив AirTag в рюкзак их ребенка.

Истцы утверждают, что использование AirTag в некоторых случаях доходило до убийства. Так, в одном из примеров убийца с помощью геометки отследил и убил бывшую девушку, а в другом случае ревнивая женщина с помощью AirTag проследила за бывшим и сбила его на автомобиле.

Истцы утверждают, что используемых средств защиты от сталкинга в AirTag недостаточно, так как они "практически ничего не делают" для того, чтобы оперативно предупредить пользователей, если за ними ведется слежка.

Женщины требуют от Apple компенсации и обвиняют компанию в выпуске небезопасного продукта. Сумма желаемой выплаты не называется.