Twitter удалит 1,5 млрд заброшенных аккаунтов

Полтора миллиарда заброшенных аккаунтов в Twitter будут удалены в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщил владелец соцсети Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Twitter скоро начнет освобождать пространство имен размером в 1,5 млрд аккаунтов, - написал Маск на своей странице в этой соцсети. - Очевидно, что будут удалены учетные записи, в которых не было твитов и в которые не осуществлялся вход в течение нескольких лет".

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал изменение политики блокировки учетных записей. Так, предприниматель заявил о борьбе со спам-аккаунтами. В то же время в соцсети был разблокирован ряд учетных записей, действие которых ранее было приостановлено.