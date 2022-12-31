Известный Блогер создает невероятные «селфи» с путешествием во времени

Нейросети открывают перед энтузиастами и креаторами все больше новых возможностей, благодаря чему люди создают интересные проекты. Пользователь социальных сетей, известный как Stelfie the Time Traveller, путешествует во времени и даже покоряет другие планеты.

Как передает Day.Az, об этом написало издание Arstechnica.

Stelfie the Time Traveller - анонимный художник. Ему 41 год и он делает "селфи" с использованием реальных исторических или сгенерированных искусственным интеллектом фото с помощью нейросети Stable Diffusion.

Это модель синтеза изображений, позволяющая создавать вымышленные сцены по текстовым описаниям, которые еще называют подсказками. Если использовать дополнительный инструмент Dreambooth, то можно интегрировать практически любые графические объекты в другие изображения или "перемещать" реальных людей в вымышленные ситуации.

Благодаря нейросети Stelfie успел "побывать" в разных передрягах. Так, он убегал от тираннозавра, поучаствовал в строительстве пирамид в Древнем Египте, сфотографировался с Троянским конем, помог Леонардо да Винчи писать "Мону Лизу", побывал на Диком Западе, ходил в море с Христофором Колумбом и даже высадился на Марсе.

В своей работе художник использовал Stable Diffusion 1.5 и специальные модели машинного обучения для создания ландшафтов и моделирования выражений лиц. Кстати, до сих пор неизвестно, присутствует ли на фото сам Stelfie. Некоторые из пользователей сети предполагают, что изображения путешественника во времени тоже сгенерировали с помощью инструмента Character Creator.

Какие приключения ждут Stelfie the Time Traveller в будущем - предсказать сложно. За его творчеством можно следить в Twitter и Reddit.

Если вы тоже интересуетесь нейросетями, предлагаем вам почитать о создании реалистичной графики в Midjourney и аватаров в DrawAnyone, а также написании сценариев в Dramatron или музыкальных треков в Riffusion.