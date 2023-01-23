NASA не смогло раскрыть солнечную панель летящего к Юпитеру аппарата Lucy

NASA остановило попытки раскрыть одну из солнечных панелей аппарата Lucy. Об этом сообщается в официальном блоге миссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Lucy был запущен в октябре 2021 года, и практически сразу после старта выяснилось, что его солнечные панели функционируют неправильно. Несмотря на то, что она вырабатывает ток, и аппарат обеспечен энергией, одна из двух солнечных батарей не смогла раскрыться до положения "полностью развернута". В течение всего 2022 года инженеры пытались раскрыть ее, передавая разные команды на аппарат.

13 декабря 2022 года эти попытки были официально прекращены или, как минимум, приостановлены. Такое решение было принято после того, как отдача (движение) от усилий стала минимальной. Скорее всего, это связано с удалением от Солнца: чем теплее детали аппарата, тем легче они двигаются. Кроме того, по расчетам специалистов, батарея теперь раскрыта на 98%, что считается достаточным для успешного выполнения миссии. Однако в 2024 году зонд вновь приблизится к Земле для гравитационного маневра и, следовательно, к Солнцу. Это вновь разогреет аппарат и позволит NASA продолжить раскрывать панель, если это сочтут необходимым.

Миссия Lucy предназначена для изучения Троянских астероидов Юпитера, что позволит заглянуть в прошлое Солнечной системы.