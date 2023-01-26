Microsoft выпустила ритм-экшен Hi-Fi Rush

Компания Microsoft на презентации Xbox & Bethesd представила новую ритм-экшн видеоигру в мультяшном стиле Hi-Fi Rush. Об этом 26 января сообщил портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Над созданием игры работала японская студия Tango Gameworks, известная по таким проектам как The Evil Within и Ghostwire: Tokyo.

"В игре вы будете исследовать красочный анимированный мир и уничтожать злодеев и роботов на своем пути", - говорится в описании от The Verge.

Боевая механика Hi-Fi Rush построена на следовании ритму, также в такт музыке будут пульсировать предметы окружения. Кроме того, в игре будут звучать треки рок-групп Black Keys и Nine Inch Nails. Игра стала доступна уже через несколько часов после анонса на Xbox Series X / S и PC. Поиграть также могут подписчики Game Pass.