Нейросеть изобразила известные крылатые фразы

26 января увидела свет новая порция оживленных крылатых выражений, которые в принципе трудно представить. Изображения нарисовала нейросеть, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видит она их абсолютно по-своему. Например, с ее точки зрения "волшебный пендель" - это Дамблдор с футбольным мячом.

Абсолютно неожиданно выглядит "душа компании" - и она совсем не то, что мы представляем. По мнению нейросети - это привидение, обитающее над компанией выпивающих людей.

"Губозакаточная машинка", в свою очередь, похожа на средневековое орудие пыток. И только "прекрасное далеко" действительно изображено прекрасным - на картинке пейзаж в ярких цветах, с радугой и девушкой, уходящей вдаль.