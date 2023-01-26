Нейросеть изобразила известные крылатые фразы - ВИДЕО
26 января увидела свет новая порция оживленных крылатых выражений, которые в принципе трудно представить. Изображения нарисовала нейросеть, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Видит она их абсолютно по-своему. Например, с ее точки зрения "волшебный пендель" - это Дамблдор с футбольным мячом.
Абсолютно неожиданно выглядит "душа компании" - и она совсем не то, что мы представляем. По мнению нейросети - это привидение, обитающее над компанией выпивающих людей.
"Губозакаточная машинка", в свою очередь, похожа на средневековое орудие пыток. И только "прекрасное далеко" действительно изображено прекрасным - на картинке пейзаж в ярких цветах, с радугой и девушкой, уходящей вдаль.
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