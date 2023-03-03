Скорость интернета в Азербайджане выросла на 50 процентов

Благодаря инвестициям в обновление интернет-инфраструктуры в Азербайджане средняя скорость стационарного широкополосного интернета увеличилась на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

В результате повышения средняя скорость интернета в январе текущего года составила 26,3 Мбит/с. В аналогичный период прошлого года скорость была 17,5 Мбит/с.

Измерения проводились на основе всемирно известной методологии Speedtest Global İndex компании Ookla.

Следует отметить, что ведутся работы по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах страны до конца 2024 года.