В Гонконге заявили о намерении разработать собственный чат-бот, похожий на ChatGPT

Гонконг намерен разработать собственный чат-бот с искусственным интеллектом наподобие американского ChatGPT, чтобы наверстать упущенное в глобальной гонке за инновациями. Об этом пишет в субботу газета South China Morning Post со ссылкой на главу городского ведомства, отвечающего за инновации, технологии и промышленность, Сунь Дуна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я сам попробовал ChatGPT и нашел его действительно хорошим. Это ознаменовало новый этап в будущем развитии искусственного интеллекта. Это вдохновило нас. Нам необходимо перераспределить наши ресурсы и направить их на изучение искусственного интеллекта, чтобы не отставать от глобального технологического развития", - приводит издание его слова.

Он также добавил, что правительство намерено разработать собственную подобную платформу на базе искусственного интеллекта и создать целевую группу, которая займется изучением тех вызовов, которые несет эта технология. "Мы должны принять эту технологию, чтобы изучить, как мы можем ее использовать на благо и более широко. Нам необходимо разработать собственную платформу на основе искусственного интеллекта, подобную ChatGPT", - сообщил чиновник.