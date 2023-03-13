Apple столкнулась с волной увольнений

Компания Apple в последнее время столкнулась с беспрецедентной текучкой кадров среди руководящего состава. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С июля 2022 года корпорацию покинули одиннадцать топ-менеджеров, большинство из которых занимали должности вице-президентов. В иерархии компании это лишь на один шаг ниже старших вице-президентов, которые отчитываются непосредственно перед генеральным директором Apple Тимом Куком. Вице-президенты являются одними из самых важных фигур корпорации, ответственных за ежедневные операции бренда. Как отмечает Bloomberg, в прошлом Apple покидали в среднем один-два вице-президента за год.

При этом многие из тех, кто ушел из компании в прошлом году, являлись ее ветеранами - они проработали в Apple около 15 лет и потенциально претендовали на повышение до старших вице-президентов в будущем. Как отмечает репортер Bloomberg Марк Гурман, источники внутри корпорации предупредили его, что это только начало - в ближайшие пару лет Apple могут покинуть еще несколько вице-президентов.

В качестве одной из возможных причин исхода руководителей Гурман называет финансовые проблемы компании. В 2022 году акции Apple упали почти на 30% после трех лет роста, что очевидно отразится на зарплатах руководящего состава.