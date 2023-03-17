Аргентина возобновила переговоры по закупке китайских истребителей

Аргентина возобновляет переговоры о покупке китайских истребителей и бронетехники, 16 марта пишет англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на сообщение посольства КНР в Аргентине, передает Day.Az.

Сделка по закупке китайских военных самолетов вызвала критику в США и была остановлена в прошлом году. Это возрождает надежды Пекина на расширение рынка поставок своих вооружений в страны Латинской Америки, отмечает издание.

Посол Аргентины в Китае Сабино Вака Нарваха недавно провел встречу с министром обороны Аргентины Хорхе Тайаной в Буэнос-Айресе, чтобы обсудить планы сотрудничества с Пекином в сфере обороны, сообщает посольство Китая в Аргентине.

План может предусматривать закупку Аргентиной самолетов JF-17 вместе с бронемашинами 8×8 производства China North Industries Corporation (Norinco) для "удовлетворения потребностей аргентинских вооруженных сил в поддержании единства и стабильности", говорится в сообщении посольства.

Объявление было сделано через несколько месяцев после того, как президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна не будет делать никаких немедленных закупок военных самолетов.

"Аргентина должна направить свои ресурсы на более важные вещи, чем покупка военных самолетов", - заявил Фернандес Financial Times в декабре 2022 года.

Сообщается, что JF-17 является фаворитом для заполнения пробела в истребителях ВВС Аргентины наряду с другими потенциальными кандидатами, включая индийский Tejas, российский МиГ-35 и бывшие в употреблении американские F-16 датских ВВС.

В сообщении посольства упоминаются переговоры между аргентинским послом и представителями China National Aero-Technology International Engineering Corporation о возможности закупки JF-17. По сообщению посольства, переговоры состоялись во время авиашоу в южнокитайском городе Чжухай в ноябре 2022 года.

JF-17 Thunder (Chengdu FC-1 Xiaolong) производимый совместно с Пакистаном, представляет собой легкий одномоторный многоцелевой реактивный самолет с максимальной скоростью 1,6 Маха и боевым радиусом действия до 1400 км (870 миль).