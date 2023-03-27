https://news.day.az/hitech/1549812.html Сельджук Байрактар поделился снимками БПЛА Bayraktar TB3 - ФОТО
Сельджук Байрактар поделился снимками БПЛА Bayraktar TB3 - ФОТО
Технический директор турецкой компании "Байкар" Сельджук Байрактар на своей странице в Twitter поделился снимками нового БПЛА Bayraktar TB3, передает Day.Az.
По его словам, новая модель линейки Bayraktar TB способна складывать крылья и является первой в своем роде.
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