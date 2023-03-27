Сельджук Байрактар поделился снимками БПЛА Bayraktar TB3
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Технический директор турецкой компании "Байкар" Сельджук Байрактар на своей странице в Twitter поделился снимками нового БПЛА Bayraktar TB3, передает Day.Az.

По его словам, новая модель линейки Bayraktar TB способна складывать крылья и является первой в своем роде.