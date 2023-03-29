Серия Galaxy S23. Основы

Новая серия Galaxy S23 от Samsung Electronics предлагает пользователям экологичные смартфоны премиум-класса. Отказ от излишеств и приоритет качества в серии Galaxy S23 воплощает в себе такие ценности как циркуляция ресурсов ради лучшего будущего для всех, которых придерживается компания Samsung в целом.

Samsung Newsroom побеседовали с некоторыми из дизайнеров серии Galaxy S23, чтобы узнать о том, как создавался дизайн новой флагманской линейки.

Премиальный дизайн с акцентом на экологичность

В: Раскройте, пожалуйста, тему дизайна серии Galaxy S23 - "Создание основ".

Мы сосредоточились на создании дизайна, раскрывающем суть смартфона. При наличии большого количества ненужных деталей в процессе производства возникает риск растраты ресурсов, поэтому мы приняли решение оставить только самые необходимые элементы, отражающие истинную идентичность устройства.

В: Каким образом данная тема согласуется с общим направлением дизайна Samsung Galaxy S?

Серия Samsung Galaxy S - это линейка продуктов, построенная на истинной сущности того, каким может быть премиальный дизайн. Мы тщательно просчитали какие именно элементы не только создадут великолепный дизайн, но и обдумали их воздействие на природу в целом, поскольку мы живем в эпоху, когда циркуляция ресурсов и забота об окружающей среде находятся на переднем крае повседневной жизни. Мы также считаем, что дизайнеры должны отражать эти ценности в своих проектах по мере того, как мир меняет свои приоритеты в сторону экологической сознательности. Наш подход активно включает в себя эти идеи, принимая смелые дизайнерские решения и воплощая в жизнь перспективные видения.

В: Какие цели ставит перед собой команда дизайнеров Galaxy в создании дизайна, уважающего как людей, так и планету?

Наш подход можно обобщить в виде пяти целей. Во-первых, мы стремимся "создать основы" через наши конструкции для максимального удовлетворения пользователя. Во-вторых, мы хотим "добиться безотходности", чтобы увеличить усилия по циркуляции ресурсов на протяжении всего жизненного цикла продукции от производства до использования и утилизации. В-третьих, мы стремимся "создать стандарты", чтобы оптимизировать наши конструкции и впоследствии сократить отходы и производственные затраты, и, в-четвертых, "достичь долговечности" продукции путем продления их жизненного цикла и создания легко утилизируемых конструкций. Наконец, мы стремимся "создать прозрачность" путем четкого информирования о показателях наших процессов проектирования с акцентом на экологичность. Все дизайнеры Samsung Galaxy руководствуются этими пятью целями.

В: Не могли бы вы рассказать о том, как команда дизайнеров выполняет эти цели?

Все проекты, которые мы реализуем, подразумевают долгосрочное видение, а не краткосрочные результаты, и мы тесно сотрудничаем с командами поставщиков материалов, с целью убедиться, что в наших проектах использовались переработанные материалы. Мы также делимся нашей стратегией и планами дизайна с целым рядом внутренних заинтересованных сторон, чтобы придать каждому проекту еще больше жизненности, обогатив их различными идеями и взглядами. Мы обязательно анализируем все отзывы, для того чтобы при проектировании не забывать об экологической сознательности.

В: Насколько важна для команды работа с такой аутентичной миссией?

Мы живем в мире, где обмен информацией безграничен, что доводит временные или краткосрочные инициативы до бессмысленности. Мы используем возможность тщательно обдумать ценности и усилия, необходимые для реализации нашего видения, а также о том, как яснее донести наш подход. Это чувство миссии мотивирует нас, и мы верим, что со временем наши клиенты тоже поймут и оценят нашу решимость.

Идентичность Samsung Galaxy

В: Не могли бы подробнее описать два различных дизайна, разработанные для серии Galaxy S23, с учетом целевой аудитории?

Galaxy S23 и S23+ имеют тонкие ободки, изящные и сбалансированные со всех сторон. Это позволяет пользователям лучше сосредоточиться на экранах, а изогнутая металлическая рамка одновременно защищает экран и обеспечивает пользователю удобный хват. Для Galaxy S23 Ultra, мы сузили боковые грани и еще больше расширили поверхность устройства для того, чтобы предоставить больше пространства для использования возможностей S Pen, и в конечном итоге максимально использовать преимущества большого экрана.

При разработке дизайна мы стремились создать единый стиль для всех трех устройств с помощью простых линий и плоскостей, устранив все ненужные элементы. Даже более тонкие элементы, такие как боковые клавиши, прорезь антенны, отверстия динамика и микрофона, были тщательно подогнаны по размеру и расположению, чтобы соответствовать этому походу.

Более того, контур камер на Galaxy S22 и S22+ был удален, и все модели Galaxy S23 теперь оснащены одинаковым дизайном камер для обеспечения еще большего единообразия в линейке.

В: Согласны ли вы с тем, что отличительный дизайн камеры серии Galaxy S23 столь же важен, как и ее производительность?

Поскольку многие смартфоны, представленные сейчас на рынке, имеют схожую форму, то дизайн камеры устройства стал мощным способом отличить продукт и выразить индивидуальность бренда. Именно поэтому компоновка камеры смартфонов серии Samsung Galaxy S остается неизменным со времен S21, способствуя индивидуальности.

Внешняя часть камеры представляет собой глянцевый металл, в то время как внутренние части были помечены гладкими линиями для передачи мощных характеристик камеры.

Дизайн внутренних элементов камеры, включая форму, текстуру и цвет, были вдохновлены традиционными объективами камер, которые минимизируют отражение света.

Образцы цветов будущего, вдохновленные природой

В: Не могли бы вы представить основные цвета серии Galaxy S23?

Некоторые компоненты серии Galaxy S23 были созданы с использованием переработанных материалов, способствуя циркуляции ресурсов. Для более расширенного отражения идеи защиты окружающей среды, серия Galaxy S23 выпускается в четырех цветах, основанных на концепции, которую мы называем "Оттенки природы". Зеленый оттенок напоминает безмятежный

лес, фантомный черный воплощает молчаливую силу природы, яркий кремовый согревает взгляд, а лавандовый отражает энергичность повседневной жизни.

Четыре дополнительных цвета, разработанных в рамках концепции "Оттенки во сне", - лайм, небесно-голубой, красный и графитовый - будут доступны исключительно для устройств, приобретенных через Интернет. Мы хотели предоставить онлайн-покупателям несколько жизнерадостных и футуристических оттенков, которые передают свою яркость даже при простом просмотре на экране. Оттенок лайм, совершенно новое дополнение к линейке цветов Samsung Galaxy, был разработан в качестве живого и увлекательного оттенка, и мы надеемся, что это новое дополнение придется нашим пользователям по вкусу.

В: Не могли бы вы рассказать больше о переработанных материалах, использованных в составе стекла задней панели Galaxy S23?

Переработанные материалы на основе пластиковых бутылок имеют склонность приобретать желтоватый оттенок. Поэтому мы изначально опасались, что окраска может получиться слишком темной. Однако после обработки, мы с удивлением обнаружили, что это качество помогло создать более естественный и органичный вид кремового оттенка.

Разработано с учетом интересов планеты

В: Можете ли вы рассказать больше о расширении использования переработанных материалов при разработке серии Galaxy S23?

Передняя и задняя стеклянные панели устройств серии Galaxy S23 содержат в среднем 22% переработанного до потребления сырья, а пленка внутри задней стеклянной панели на 80% состоит из переработанного пластика, полученного из выброшенных пластиковых бутылок. Кроме того, внутренние компоненты Galaxy S23 Ultra, включая крышку S Pen и нижние модули динамиков, были изготовлены с использованием переработанного океанического пластика, полученного из выброшенных рыболовных сетей и пластиковых бутылок. В то же время остаточный алюминий был использован при изготовлении боковых и клавиш громкости.

Более того, упаковочная коробка изготовлена из 100% переработанной бумаги, а чехол-аксессуар также содержит некоторые переработанные или биоразлагаемые материалы, что означает, что все аспекты дизайна серии Galaxy S23 отражают наше стремление к рациональному использованию ресурсов.

В: Какие усилия были предприняты для создания более экологичного дизайна упаковки за прошедшие годы?

Мы начали сокращать использование пластика в наших упаковках еще в 2018 году. В то время наши упаковки состояли из 14-ти различных деталей, тогда как теперь для серии Galaxy S23 мы добились снижения их количества до 6-и .

Мы также позаботились о том, чтобы использовать переработанную бумагу при создании самой упаковочной коробки, и, хотя бумажные материалы, изготовленные из 100% переработанной целлюлозы, могут быть менее стойкими, чем обычная бумага, мы предприняли обширные исследования, скорректировали процесс производства и прошли через бесчисленные проверки качества для разработки идеального состава.

В: На каких направлениях вы сосредоточитесь при разработке дизайна упаковки в будущем?

Мы будем продолжать уделять особое внимание созданию высококачественной упаковки, в которой используются переработанные бумажные материалы. Наша цель - создать собственные бумажные материалы из целлюлозы, а также получить признание за наши экологически безопасные дизайны.

В комплект входят следующие 6 частей: упаковочная коробка, коробка, лоток для размещения устройства, передняя защитная панель, задняя крышка и лента кабеля передачи данных.

Samsung стремится внедрять инновации, не подразумевающие расходования ресурсов планеты, а вместо этого перерабатывающие отработанные материалы для придания им второй жизни, тем самым предоставляя пользователям истинную, значимую ценность.

Samsung Galaxy S продолжит преодолевать разрыв между удобством использования и экологической сознательностью, благодаря перспективным дизайнерским решениям.

* Изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта. Технические характеристики продукта могут варьироваться в зависимости от страны, региона, модели и оператора.