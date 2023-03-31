Раскрыты подробности о новой камере iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max станет первым смартфоном Apple, в котором будет использоваться перископический телефотомодуль для оптического приближения отдаленных объектов при фото и видеосъемке.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание MacRumors, ссылаясь на слова известного аналитика TF International Минга-Чи Куо.

По данным инсайдера, производством необходимых фотомодулей для Apple займется компания Largan. Она будет продавать детали американской корпорации по $4 доллара за штуку, что ниже прогноза отраслевых аналитиков. Куо считает, что, согласившись на более низкую цену, Largan не сможет получить из сделки выгоду. Однако ситуация может измениться со следующим поколением iPhone 2024 года, где, по данным Куо, будут использоваться такие же модули, как и в 15 Pro Max.

Специалист TF International утверждает, что в 15 поколении смартфонов Apple новый перископический объектив получит только самая дорогая модель 15 Pro Max. При это с выходом iPhone 16 особенность доберется и до обычной Pro-версии.