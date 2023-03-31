Компактно, современно, универсально: Аксессуары от Logitech именно для Вас

Большинство из нас ежедневно проводят немало времени за компьютером или ноутбуком. Они давно уже стали как помощниками в работе и учебе, так и компаньоном в развлечениях. И то, насколько удобно нам будет работать, учиться или отдыхать во многом зависит от качества и характеристик клавиатуры и мыши. О них и пойдет речь в материале далее.

Выбор клавиатуры и мыши довольно ответственное дело - на примере ряда продуктов, созданных швейцарской компанией Logitech, мы расскажем о том, как выбрать их осознанно и тем самым обеспечить себе комфортную работу, учебу и отдых.

Компактность и универсальность.

Logitech K380 Slim Multi-Device - компактная, современная, универсальная клавиатура. Это оптимальный выбор при оснащении рабочего места и лучший помощник для решения повседневных задач, с которыми она без труда справится, где бы вы не находились. Ко всему прочему она всегда с легкостью поместиться в вашей сумке. Эта клавиатура подключается ко всем беспроводным устройствам Bluetooth с поддержкой внешних клавиатур, благодаря чему совместима с операционными системами Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™, iOS и даже Apple TV, что говорит об универсальности продукта.

Logitech K380 Slim Multi-Device способна подключаться одновременно к трём различным устройствам. Форма клавиш разработана с учетом небольших размеров устройства, что позволяет расположить мышь поближе и не тянуться за ней рукой при надобности. У клавиатуры стильный современный дизайн, а продолжительность ее работы от батареи составляет 24 месяца.

Творчество и комфорт.

Logitech MX Keys Mini - компактная, умная и мощная клавиатура для творческих людей. Она поддерживает Bluetooth и идеально подходит для продвинутых создателей контента, желающих оптимизировать рабочее пространство и улучшить эргономику благодаря минималистичному дизайну. К ее ключевым функциональным особенностям относится ультраплавный набор текста, которому способствуют клавиши со сферическими углублениями, повторяющие форму кончиков пальцев, а повышенная стабильность клавиш снижает уровень шума. Также у клавиатуры три новые "умные" клавиши, переводящие работы на новый уровень - клавиши диктовки, отключения/включения микрофона и клавиши вставки эмоджи.

Подсветка клавиш загорается автоматически при приближении рук и подстраиваются под окружающую обстановку. Она автоматически отключаются, если не используются, тем самым обеспечивая оптимальный расход заряда батареи, работающей до 10 дней на полной зарядке и до 5 месяцев с отключенной подсветкой клавиш.

Logitech MX Keys Mini совместима со всеми типами устройств и ОС и способна с легкостью подключаться одновременно к трём различным устройствам через Bluetooth® Low Energy, без необходимости использования портов USB для подключения. А инновационная функция Flow позволяет отслеживать перемещение курсора мыши между компьютерами, чтобы быстро и удобно вводить текст на нескольких устройствах.

Надежность и стиль.

Logitech Pebble M350 - портативная мышь, которая поможет справиться с любым заданием, и станет надежным спутником везде, где бы вы не находились. Дизайн разработан с учетом современных требований. Благодаря плавными очертаниями устройство легко помещается в кармане или сумке и обладает удобной формой, чтобы держать в руке. Комфортной работе способствует абсолютно бесшумное нажатие кнопок и прокрутка, а скорость и точность отслеживания мыши всегда безупречны независимо от типа используемой поверхности. Время работы батареи 18 месяцев и когда устройство не используется, оно автоматически переходит в энергосберегающий спящий режим.

Мышь подключается при помощи USB и Bluetooth-интерфейсов и действует на расстоянии до 10 метров - поддерживаются операционные системы Windows®, macOS, Chrome OS™ и iPadOS.

Как видите, каждое из вышеназванных устройств отличается универсальностью, портативностью и комфортом в использовании, которые сочетаются со стильным современным дизайном и множеством нужных функциональных особенностей.

Выбор за вами!

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