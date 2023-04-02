Так выглядит смартфон Realme 11 Pro+

Компания Relame продолжит выпускать недорогие смартфоны с изогнутым экраном. В базе TENAA засветилась модель Realme 11 Pro+, которая как раз оснащена таким дисплеем, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Аппарат с каталожным номером RMX3770 получит совершенно новый для Relame дизайн модуля камеры. Возможно, примерно так же будут выглядеть и грядущие флагманы компании.

Технических параметров пока нет, но ранее аппарату приписывали платформу MediaTek с поддержкой 5G. Для примера, тот же Realme 10 Pro+, который первым в этом классе получил изогнутый экран, опирается на Dimensity 1080. Также можно вспомнить, что эта модель стартовала с ценой всего 240 долларов.