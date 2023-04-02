Названа самая популярная игра по количеству скачиваний на смартфонах

Subway Surfers стала самой загружаемой мобильной игрой за все время, преодолев отметку в 4 млрд скачиваний в App Store и Google Play. Об этом сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра в жанре платформер, вышедшая в мае 2012 года, только в 2020 году достигла 3 млрд загрузок, а теперь преодолела порог в 4 млрд скачиваний.

Возможный всплеск популярности Subway Surfers связывают с тем, что в TikTok стали вирусными ролики, в которых в одной части экрана показывают геймплей игры, а в другой - кадры, не связанные с платформером.

Subway Surfers - это бесконечный раннер, в котором игрок убегает от полицейского по железной дороге, управляя одним из нескольких героев. Игра регулярно обновляется и получает новые уровни и аксессуары. Студии SYBO Games и издатель Kiloo обещают не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать фанатов новыми возможностями.