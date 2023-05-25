iPhone и Apple Watch смогут открывать автомобили

Компания Apple предложила большему количеству автомобилей поддержку функции бесключевого доступа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа обратили внимание, что опцию Car Key, которая позволяет открывать автомобиль с помощью iPhone и Apple Watch, будут поддерживать машины Mercedes-Benz и Lotus. В частности, немецкий автоконцерн реализовал эту возможность для моделей E-класса, выпущенных в последние годы.

"Автомобиль может распознавать нескольких пользователей одновременно, а цифровым ключом от автомобиля могут пользоваться до 16 человек", - отметили в сообщении Mercedes-Benz. Как заметили авторы медиа, функцию бесключевого доступа Car Key уже поддерживают некоторые последние модели BMW, BYD, Genesis, Hyundai и Kia.

Car Key позволяет снимать автомобиль с охраны без физического ключа или брелока, используя смартфон или умные часы Apple. Цифровой ключ сохраняется в приложении Wallet, при желании им можно делиться с другими пользователями. Последние модели iPhone дают возможность пользоваться ключом, даже если смартфон полностью разрядится.

Apple выпустила функцию Car Key с очередным обновлением iOS в июле 2020 года. Первыми поддержку опции бесключевого доступа получили премиальные автомобили BMW.