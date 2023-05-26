Желающих поиграть в новую Assasin's Creed через Steam ждет неприятный сюрприз

Новая часть игры Assasin's Creed окажется недоступной для пользователей магазина Steam, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Речь идет об Assasin's Creed Mirage - очередной части популярной франшизы, события которой развернутся в Багдаде IX века. Ubisoft сделает ПК-версию Mirage эксклюзивом на старте продаж - игра будет распространяться только в Epic Games Store и Ubisoft Store, минуя магазин от Valve.

Таким образом, геймеры, использующие исключительно Steam, не смогут поиграть в Assasin's Creed Mirage сразу после релиза. Пока не уточняется, станет ли эксклюзивность проекта временной - не исключено, что он выйдет в Steam спустя год после выхода.

Assasin's Creed Mirage увидит свет 12 октября - кроме ПК она также будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S. Ожидается, что Mirage станет переосмыслением оригинальной AC, вышедшей в 2007 году.