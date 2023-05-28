В сети появилось видео с прототипами всех iPhone 15

Журналисты издания MacRumors опубликовали видеобзор муляжей всех моделей из серии iPhone 15, которые используются производителями чехлов для раннего запуска производства аксессуаров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производители аксессуаров прикладывают массу усилий для сбора информации о габаритах и внешнем виде новых смартфонов, чтобы потом с ее помощью создать правдоподобные муляжи. Хотя по таким прототипам сложно понять, какими функциями будут обладать смартфоны, они как минимум позволяют получить первые впечатления от дизайна новинок.

Так, например, благодаря раздобытым MacRumors муляжам стало известно, что все модели сохранят размеры, сопоставимые с параметрами iPhone 14. При этом модели Pro получат более узкие рамки экрана, а также скругленные края задней крышки. Последнее сделает более комфортным использование смартфонов без чехла.

Благодаря муляжам также стало известно, что все четыре модели - iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max - получат разъем USB-С вместо Lightning. Еще выяснилось, что рамки устройств станут матовыми, а не глянцевыми, как было раньше.