Google отменил один из своих смартфонов

Компания Google на мероприятии I/O 2023 наконец-то показала свой первый складной смартфон Pixel Fold. Как оказалось, компания одновременно разрабатывала ещё одну похожую новинку.

Об этом рассказал в одном из эпизодов официального подкаста Made By Google руководитель отдела дизайна аппаратных продуктов Google Айви Росс (Ivy Ross), передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

По его словам, устройство отменили из-за того, что он "не было достаточно хорошим".

К сожалению, что это был за смартфон, Росс не сообщил. Можно лишь предположить, что речь шла о раскладушке и конкуренте Samsung Galaxy Flip. Планирует ли Google вернуться к разработке новинки в будущем, пока неизвестно.