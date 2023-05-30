Американцы показали беспилотный корабль, вооружённый дронами-камикадзе

Корпус морской пехоты США решил продемонстрировать один из своих беспилотных надводных кораблей большой дальности (Long Range Unmanned Surface Vessels).

Одной из его особенностей является наличие на борту дронов-камикадзе, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Фотографии беспилотного корабля были опубликованы Силами морской пехоты флота Атлантики (Fleet Marine Force, Atlantic). На снимках можно видеть пусковую установку для запуска дронов-камикадзе Hero 120 израильского производства.

Судно предназначено для разведки, наблюдения и сбора информации о противнике. В случае необходимости корабль способен выполнять продолжительные миссии и транспортировать боеприпасы по указанному маршруту. Бонусная функция - возможность отслеживать и уничтожать цели как на море, так и на суше.

В бюджетном запросе на 2024 финансовый год отмечается, что корабль способен работать как в одиночку, так и в группе с другими беспилотными судами. На доработку коммуникационной архитектуры и улучшение оборудования Военно-морские силы США запрашивают $25,25 млн.

Что касается Hero 120, это дрон-камикадзе с радиусом действия свыше 60 км. Полётное время составляет примерно 1 час. Беспилотник оснащается осколочно-фугасной боевой частью весом более 4 кг. К слову, формально Корпус морской пехоты США закупает специальную версию Hero 120 OPF, но неизвестно, чем она отличается от стандартного варианта.