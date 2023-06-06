Apple показала обновленную ОС для iPhone

В ходе конференции WWDC 2023 компания Apple анонсировала новые функции для iOS 17.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в iOS 17 будет добавлена возможность выбора фото для контактов аналогично тому, как это устроено при установки обоев рабочего стола. Например, можно добавить к изображению текст или эмодзи.

Также в iOS 17 компания обновит мессенджер iMessage, добавив фильтры для поиска и возможность быстрого перехода к началу диалога. С выходом обновления пользователи мессенджера смогут расшифровывать голосовые сообщения, делиться геолокацией и отправлять новые анимированные стикеры.

Кроме того, компания обновит функцию AirDrop, добавив режим NameDrop. Нововведение позволяет передавать файлы на другие iPhone при их соприкосновении, аналогично тому, как работает подключение с помощью NFC.

Вместе с тем Apple анонсировала режим StandBy, в котором смартфон "превращается" в умный дисплей. Смартфон можно будет использовать в качестве прикроватных часов или для отображения другой информации в горизонтальном режиме.

В iOS 17 появится новое приложение под названием Journal, которая представляет собой личный электронный дневник с возможностью добавления записей и фотографий.

Полноценный релиз iOS 17 ожидается осенью вместе с выходом новых iPhone 15.