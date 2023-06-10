Чат-бот Bing на рабочем столе теперь имеет новую функцию

Microsoft расширяет возможности голосового режима Bing в версии Edge для рабочего стола. Благодаря этому обновлению вы теперь можете общаться с чат-ботом Bing, задавая ему вопросы голосом, и так же получать голосовой ответ.

Подобно мобильной версии Edge, вам нужно лишь нажать кнопку микрофона в чат-окне Bing и задавать свой вопрос, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Microsoft сообщает, что чат-бот пока поддерживает английский, японский, французский, немецкий и мандаринский языки, но компания работает над добавлением поддержки других языков.

Решение Microsoft добавить голосовой режим в Bing Chat на рабочем столе связано с планом компании прекратить использование Cortana для Windows позже в этом году. Вместо Cortana, которая позволяла пользователям использовать голосовые команды для выполнения различных задач, Microsoft направляет пользователей на Bing и программу Copilot, основанную на искусственном интеллекте, которую она встраивает в Windows 11, как более эффективную альтернативу.

Когда Windows Copilot станет доступной для всех, она будет размещена непосредственно на панели задач, где вы сможете задавать общие вопросы, получать ответы, настраивать параметры ПК и прочее. Это будет удобным инструментом для быстрого доступа к информации и управления компьютером.