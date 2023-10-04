Участники Международного конгресса астронавтики интересно проводят время в Азербайджане

В 74-м Международном конгрессе астронавтики, проводимом в Баку, принимают участие более 5300 представителей из 136 стран. Представители различных стран, структур, космических компаний и агентств, деятели науки и студенты обсуждают возможности космоса, перспективы сотрудничества в этой области на мероприятиях различного формата, проводимых в рамках конгресса.

В то же время гости знакомятся с культурой и традициями Азербайджана. Благодаря гостеприимству, свойственному нашему народу, они чувствуют себя комфортно, продуктивно и интересно проводят время.