Apple Watch помогли спасти жизнь пассажира самолета

Британский врач использовал Apple Watch, одолженные у бортпроводника, чтобы спасти жизнь человека, которому стало плохо во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Врач Рашид Диаз (43 года) из больницы округа Херефорд 9 января 2024 года летал рейсом Ryanair из Бирмингема в Верону. Во время полета пожилая женщина почувствовала одышку. Диаз вызвался ей помочь после того, как член экипажа спросил, есть ли на борту врач. Узнав, что у женщины в прошлом были проблемы с сердцем, врач попросил у стюардессы Apple Watch. Он использовал смарт-часы, чтобы контролировать уровень кислорода в крови больной женщины.

Увидев низкий уровень кислорода, Диаз попросил у экипажа кислородный баллон. С его помощью врач смог стабилизировать состояние женщины до тех пор, пока самолет не приземлился в Вероне. После пассажирка получила дополнительную медицинскую помощь и, как сообщается, быстро поправилась.

После Диаз заявил, что Apple Watch действительно могут заменить медицинские диагностические инструменты в экстренных ситуациях. Однако, по его словам, будет лучше, если в самолетах появится профессиональное оборудование. В частности, по его словам, для быстрой диагностики могут пригодиться тонометр и глюкометр.

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