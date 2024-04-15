В рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" за первые 3 месяца 2024 года 251 тысяча домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету, в общей сложности около 2,16 млн домохозяйств охвачены широкополосным интернетом. Это составляет 74% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране.

Следует также отметить, что согласно проекту, за первые 3 месяца текущего года в городе Баку 79 тысяч домохозяйств и субъектов бизнеса были обеспечены доступом к широкополосному интернету. В целом в столице к настоящему времени около 0,95 млн домохозяйств имеют доступ к высокоскоростному интернету по технологии GPON. Это составляет 86,5% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в Баку.

В рамках проекта на основе модели государственно-частного партнерства совместными усилиями нескольких операторов связи будет построена широкополосная сеть со скоростью интернета не менее 25 Мбит/с.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по обеспечению городов и сел высокоскоростным и широкополосным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Благодаря этой технологии граждане могут подключаться к услугам только телефонии или получать пакеты "интернет + телефония", "интернет + телевидение (два в одном)" и "интернет + телефония + телевидение (три в одном)". Платежи рассчитываются в соответствии с услугами, к которым подключены абоненты.

Отметим, что работы по данному проекту планируется завершить к концу 2024 года.