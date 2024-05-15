Стефани Столлмейстер о развитии цифровых навыков в Азербайджане

Развитие цифровых навыков - актуальная тема в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала страновой менеджер офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер во время выступления на панельном заседании "Наша цифровая генетика - навыки завтрашнего дня" в рамках конференции "GSMA M360 Eurasia 2024".

Она упомянула, что начальная цифровая грамотность в Азербайджане достаточно высока.

"Мы должны обеспечить всем ежедневный доступ к цифровым инструментам. Только обладая базовыми цифровыми навыками, мы можем улучшить цифровую экосистему. Мы должны знать, что люди готовы работать в цифровой экономике.

Отдельно мы проводим работу по развитию цифровых навыков женщин", - добавила она.

Отметим, что конференция "GSMA M360 Eurasia 2024" проводится в Баку уже во второй раз, при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и при генеральном спонсорстве ООО "Azercell Telekom".

В рамках мероприятия проходит обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи. В конференции принимают участие международные и региональные эксперты, руководители компаний и представители регулирующих органов.

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