Массовый сбой в работе интернета в Германии

Жители ФРГ по всей стране во вторник столкнулись с перебоями мобильной и интернет-связи. Об этом сообщил портал t-online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, проблемы наблюдаются у таких операторов, как Telekom, O2, 1&1 и Vodafone, технические неполадки также зафиксировали пользователи мобильного банковского приложения Postbank. Сообщения о первых неполадках поступили около 5:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени).

Как отмечает портал, в первую очередь от перебоев пострадали крупные города Германии, включая Берлин, Гамбург, Ганновер, Дюссельдорф, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт.

Компания Telekom сообщила, что одной из причин перебоев стала "централизованная техническая проблема". Что под этим подразумевается и стало ли это причиной неполадок у других операторов, t-online не поясняет.

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