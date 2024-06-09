Baykar вошел в ТОП-10 экспортеров Турции

Компания-производитель беспилотников Baykar вошла в число десяти ведущих фирм-экспортеров Турции. Как сообщает Day.Az, этой новостью поделился в социальных сетях генеральный директор оборонной компании Халюк Байрактар.

"Впервые в истории Турции оборонная компания входит в ТОП-10 экспортеров. Вы спросите, как мы добились этого успеха? Все началось с шестикилограммового мини-дрона, разработанного компанией Baykar в начале 2000-х. Последующие семь лет мы посвятили разработкам и исследованиям, при этом не заработав и копейки", - пишет гендиректор.

По его словам, все инвестиции компании планомерно вкладывались в дальнейшие исследования.

"Мы верили в то, что беспилотные летательные аппараты изменят парадигму войн, превратятся в технологии будущего. В нашей компании были уверены, что усилия Baykar станут новой искрой в развитии Турции. Поэтому работы велись в круглосуточном режиме", - отмечает Байрактар.

Он признается, что разработки новых дронов давались нелегко. "Шаг за шагом мы поднимались по этой лестнице, разрабатывали и производили все новые БПЛА, которые впоследствии изменили мир. Сегодня семья Baykar объединяет уже 4500 специалистов", - говорится в публикации.

Генеральный директор оборонной компании добавляет, что одного лишь БПЛА Bayraktar TB2 оказалось достаточно, чтобы сделать рывок и вывести Baykar в лидеры по экспорту оборонной продукции Турции.

"Сегодня мы уже подписываем контракты на поставки ударного БПЛА Bayraktar AKINCI. Подписаны соглашения на экспорт продукции Baykar в 34 страны мира. Мы входим в число 100 ведущих оборонных компаний мира. Счастливы и горды достижениями. Всем, чего мы достигли, мы обязаны поддержке турецкого народа. Продолжим работы во имя граждан Турции и пользы всего человечества. На очереди наша мечта ценою в века, - беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA", - заявляет Халюк Байрактар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу 8 июня лично вручил награды представителям ведущих экспортеров, в число которых впервые вошла компания Baykar.

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