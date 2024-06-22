В Китае представили планшет-колонку

Китайская корпорация Lenovo выпустила планшет Tab Plus, который имеет встроенную колонку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.

В компании заявили, что девайс предназначен для просмотра видео и прослушивания музыки. Отличительной особенностью устройства является наличие аудиосистемы JBL с четырьмя матричными высокочастотными динамиками и четырьмя низкочастотными динамиками с силовой балансировкой. Аудиосистема имеет мощность 26 ватт.

Планшет поддерживает стандарт Dolby Atmos, стереозвук, имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Также Tab Plus получил встроенную подставку для установки устройства во время прослушвания музыки.

Планшет Lenovo оснащен 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2К, имеет процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Также устройство получило аккумулятор емкостью 8000 милилампер-часов с быстрой зарядкой 45 ватт. Аппарат вышел с Android 14. Стоимость Lenovo Tab Plus составляет 290 долларов.

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