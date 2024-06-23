Флагманский планшет Samsung впервые показали на качественных рендерах

Опубликованы качественные рендеры грядущего флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra с каталожным номером SM-X926B задолго до его официального анонса, запланированного на начало следующего года.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на инсайдера Стива Хеммерстоффера (OnLeaks) сообщает издание Android Headlines.

По последним слухам, Galaxy Tab S10 Ultra будет оснащен 14,6-дюймовым OLED-экраном и иметь размеры 326,4 на 208,6 на 5,45 мм. В конструкции устройства предусмотрены четыре динамика AKG, магнитный стилус S Pen и две пары камер - одна на передней части, другая - на задней.

Хотя информация о используемом процессоре в составе аппаратной платформы еще не раскрыта, рендеры подробно демонстрируют внешний вид будущего флагмана. Рендеры были созданы известным инсайдером Стивом Хеммерстоффером, который имеет большой опыт создания достоверных изображений различных смартфонов до их официального анонса. Среди его работ можно отметить Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Pixel 5 и не только.

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