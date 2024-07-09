https://news.day.az/hitech/1673581.html Состоялся запуск спутника Turksat 6A
Состоялся запуск спутника Turksat 6A
SpaceX в понедельник запустила ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A.
Как передает Trend, об этом сообщается на сайте компании.
Согласно информации, запуск состоялся с мыса Канаверал 8 июля в 19:30 по времени восточного побережья США.
Власти Турции заявили, что спутник Turksat 6A откроет страну для рынка Юго-Восточной Азии и предоставит услуги 4,5 миллиардам человек.
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