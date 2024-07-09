Состоялся запуск спутника Turksat 6A

SpaceX в понедельник запустила ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте компании.

Согласно информации, запуск состоялся с мыса Канаверал 8 июля в 19:30 по времени восточного побережья США.

Власти Турции заявили, что спутник Turksat 6A откроет страну для рынка Юго-Восточной Азии и предоставит услуги 4,5 миллиардам человек.