Илон Маск подтвердил закрытие офиса X в Сан-Франциско

Илон Маск подтвердил информацию о планах закрытия офиса принадлежащей ему компании X (ранее Twitter) в Cан-Франциско, заявив, что там "невозможно работать", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выбора нет. Невозможно работать в Сан-Франциско, если все оплачивать", - написал Маск в X, имея в виду высокие налоги в городе на ведение бизнеса. "Вот почему [компании] Stripe, Block (CashApp) и другие были вынуждены переехать", - добавил он.

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