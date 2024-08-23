На основании опубликованной в средствах массовой информации о нарушении со стороны ООО "Азтелеком" прав абонентов на отказ от услуги, заявляем, что отношения с абонентами регулируются согласно договору об оказании соответствующих телекоммуникационных услуг и требованиям действующего законодательства.

Так, с учетом условий договора и требований действующего законодательства, если абонент желает отказаться от услуг, связанных с введением новых тарифов, он может прекратить оказание телекоммуникационной услуги путем письменного обращения в течение 30 дней со дня о введении новых тарифов. В этом случае абонента просят вернуть ONT-модем в связи с отказом от услуг, при этом стоимость этого оборудования не требуется.

В связи с информацией в средствах массовой информации о том, что скорость интернета, предоставляемая ООО "Азтелеком", не соответствует условиям договора, сообщаем, что предоставление интернет-услуги осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного с абонентом. Однако в частных домохозяйствах возможен технический сбой при оказании телекоммуникационных услуг, и в таких случаях устранение технических сбоев в интернет-услуге обеспечивается на основании обращения абонентов.

При регистрации обращений, связанных со слабой скоростью интернета, замечено, что проблемы возникают по 3 основным причинам:

1) Совместимость устройств. Чтобы скорость интернета была 100 Мбит/с, используемые абонентом устройства (компьютер, ноутбук, телефон и т.п.) должны поддерживать эту скорость. Если сетевой адаптер или порт Ethernet устройства не поддерживают скорость 100 Мбит/с или выше, фактическая скорость будет ниже.

2) Конфигурация модема и роутера. Скорость интернета может быть ограничена, если модем или роутер настроен неправильно. Например, если модем старой версии или неправильно настроен, он может не обеспечивать высокую скорость. Также при неправильной настройке некоторых параметров Wi-Fi-роутеров (выбор канала, расширенность волн) наблюдается значительное снижение скорости интернета по Wi-Fi.

3) Волны не настроены. Распространение волн Wi-Fi зависит от окружающей среды и используемых диапазонов волн. Например, диапазон 2,4 ГГц обеспечивает большее покрытие, но предлагает более низкую скорость и более восприимчив к помехам. Хотя диапазон 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость, он имеет ограниченное покрытие. Если эти волны настроены неправильно, скорость интернета снизится.

В случае возникновения технических проблем абонентов "Азтелеком" просим обращаться в колл-центр по номеру "170", а абонентов "Бактелеком" - по номеру "155".