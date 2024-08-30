OpenAI на пороге многомиллиардной сделки

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, ведет переговоры о заключении сделки, которая может увеличить капитализацию компании до $100 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на два анонимных источника.

По их информации, прирост стоимости компании после сделки в таком случае составит $20 млрд. Источники издания утверждают, что сделка может предусматривать вложения в OpenAI со стороны американской инвестиционной компании Thrive Capital, а также Microsoft.

Как пишет NYT, последний масштабный раунд инвестиций в OpenAI состоялся в конце 2022 года, когда компания представила ChatGPT. Однако в последние месяцы объемы инвестиций в разработчика чат-бота снизились. Тем не менее OpenAI до сих пор сохраняет за собой лидерские позиции среди компаний, разрабатывающих технологии на основе ИИ.

26 июля OpenAI объявила о тестовом запуске поисковой системы SearchGPT на базе ИИ с доступом к информации по всему интернету. По данным компании, поисковая система способна давать прямые ответы на запросы с предоставлением ссылок на используемые ресурсы. Также сервис будет отвечать на уточняющие вопросы пользователей. В OpenAI отметили, что совершенствование коммуникативных возможностей сервиса позволит находить нужную информацию быстрее и проще, чем в традиционных поисковиках.

Отметим, что недавно специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) и компьютерным наукам из Университета Альберты решили проблему катастрофического забывания у современных искусственных нейронных сетей, которая не позволяла им обучаться на новых данных.

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