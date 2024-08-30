Подсчитаны убытки Telegram за 2023 год

В 2023 году выручка Telegram составила 342 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Операционные расходы оценены в 108 миллионов долларов, а общий убыток - почти в 173 миллиона после уплаты налогов.

Издание напомнило, что Telegram полностью принадлежит основателю Павлу Дурову, который владеет многомиллионным криптовалютным состоянием. В то же время компания привлекла около 2,4 миллиарда долларов в виде заемного финансирования. Срок погашения намечен на 2026 год. Сам Дуров лично купил облигации Telegram на сумму не менее 64 миллионов долларов.

В прошлом году финансовые потери Telegram удалось частично компенсировать ростом стоимости цифровых активов, которые компания держит на своем балансе. Их общая стоимость в 2023 году оценивалась почти в 400 миллионов долларов.

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