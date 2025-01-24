SpaceX начнет тестировать интернет-подключение Starlink к телефонам

Компания SpaceX через три дня начнет тестировать интернет-подключение Starlink напрямую к мобильным телефонам. Об этом в Х сообщил ее основатель Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас сеть работает через специальные терминалы.

В рамках проекта Starlink уже было выведено более 7,1 тысячи мини-спутников, из которых около 6,4 тысячи находятся в исправном состоянии на орбите.

SpaceX намерена создать орбитальную группу из 12 тысяч космических аппаратов с возможностью расширения сети до 30 тысяч единиц, при этом общие инвестиции в проект составляют примерно $10 млрд.