https://news.day.az/hitech/1725258.html SpaceX начнет тестировать интернет-подключение Starlink к телефонам Компания SpaceX через три дня начнет тестировать интернет-подключение Starlink напрямую к мобильным телефонам. Об этом в Х сообщил ее основатель Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Сейчас сеть работает через специальные терминалы.
SpaceX начнет тестировать интернет-подключение Starlink к телефонам
Компания SpaceX через три дня начнет тестировать интернет-подключение Starlink напрямую к мобильным телефонам. Об этом в Х сообщил ее основатель Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сейчас сеть работает через специальные терминалы.
В рамках проекта Starlink уже было выведено более 7,1 тысячи мини-спутников, из которых около 6,4 тысячи находятся в исправном состоянии на орбите.
SpaceX намерена создать орбитальную группу из 12 тысяч космических аппаратов с возможностью расширения сети до 30 тысяч единиц, при этом общие инвестиции в проект составляют примерно $10 млрд.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре