Созданные ИИ произведения будут защищаться авторским правом?

Бюро по авторским правам США (регулятор в сфере авторских прав) опубликовало новый отчёт, согласно которому художники, писатели и другие авторы контента могут получить авторские права на работы, созданные с использованием ИИ. Для этого необходимо, чтобы "творческий вклад автора был ощутим".

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, глава Бюро Шира Перлмуттер поясняет, что работы требуют защиты авторских прав, если их центральная цель - творчество человека.

"Там, где это творчество выражается посредством использования систем ИИ, оно продолжает пользоваться защитой", - говорится в заявлении Ширы Перлмуттер.

Как именно будет определяться вклад человека, не поясняется. Однако Бюро не будет удовлетворять иски об авторских правах на контент, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Если человек просто попросил чат-бота или генератор изображений создать что-нибудь, конечный результат не даёт ему права защищать авторские права на этот контент.

"Распространение защиты на материалы, выразительные элементы которых определяются машиной, скорее, подорвёт конституционные цели авторского права, чем будет способствовать им", - заявила Перлмуттер.

В своём отчёте Бюро не коснулось дискуссии о защищённых авторским правом работах авторов-людей, которые используются для обучения ИИ-систем, часто без разрешения или компенсации. Художники, авторы и новостные организации подали немало исков на компании, которые разрабатывают ИИ-системы, за кражу своих работ. Все эти дела пока рассматриваются в судах.

В Бюро отметили, что уже началась работа над новым отчётом, речь в котором как раз пойдёт об "обучении моделей ИИ на защищённом авторским правом контенте, вопросах лицензирования и распределения ответственности".