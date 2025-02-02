Paint получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot

В Microsoft Paint появилась новая кнопка Copilot, облегчающая использование ИИ-инструментов, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

В конце 2023 года в графическом редакторе появилась функция Cocreator на базе алгоритма DALL-E.

Позднее разработчики добавили ещё несколько ИИ-инструментов, которые после появления кнопки Copilot будут собраны в одном месте.3DNews

В дополнение к обновлению Paint инсайдеры Windows 11 получат обновление ИИ-поиска.