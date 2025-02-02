https://news.day.az/hitech/1727198.html Paint получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot В Microsoft Paint появилась новая кнопка Copilot, облегчающая использование ИИ-инструментов, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ. В конце 2023 года в графическом редакторе появилась функция Cocreator на базе алгоритма DALL-E.
Paint получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot
В Microsoft Paint появилась новая кнопка Copilot, облегчающая использование ИИ-инструментов, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.
В конце 2023 года в графическом редакторе появилась функция Cocreator на базе алгоритма DALL-E.
Позднее разработчики добавили ещё несколько ИИ-инструментов, которые после появления кнопки Copilot будут собраны в одном месте.3DNews
В дополнение к обновлению Paint инсайдеры Windows 11 получат обновление ИИ-поиска.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре