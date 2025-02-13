Новая функция Chrome

Компания Google разрабатывает новую функцию для браузера Chrome, которая будет использовать искусственный интеллект для автоматической замены скомпрометированных паролей. Эта инновационная технология в настоящее время тестируется в экспериментальной версии Chrome Canary.

Как передает Day.Az, новая функция под названием "Automated Password Change" будет работать следующим образом: когда Chrome обнаруживает, что пароль пользователя оказался в базе данных утечек, браузер предложит автоматически изменить его при следующем входе в систему. После подтверждения от пользователя, искусственный интеллект самостоятельно сгенерирует новый надежный пароль и сохранит его в менеджере паролей Google.

Важно отметить, что процесс смены пароля будет полностью автоматизированным, но при этом безопасным. Google заверяет, что все данные будут зашифрованы, и никто, кроме самого пользователя, не будет иметь к ним доступа. Новая функция значительно упрощает процесс обновления скомпрометированных паролей, который ранее требовал ручного вмешательства пользователя.

Для тестирования этой функции пользователи Chrome Canary могут активировать ее через специальные настройки в chrome://password-manager/settings/password-change. Эта разработка является частью более широкой стратегии Google по интеграции искусственного интеллекта в различные функции браузера Chrome, включая умный поиск по истории и автоматическую группировку вкладок.