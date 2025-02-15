Android 16 будет защищать пользователей от телефонного мошенничества

Операционная система Android 16 получит новые функции для борьбы с мошенничеством, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Во время телефонных звонков система сможет блокировать установку приложений из сторонних источников и закрывать доступ к специальным возможностям. Это сделано для того, чтобы усложнить жизнь мошенникам, которые используют различные уловки, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их деньгам.

С увеличением числа жертв преступных схем Google разработала новую функцию безопасности, которая не позволит менять некоторые настройки во время звонка.

Это поможет предотвратить установку вредоносных приложений, так как мошенники часто ведут свои жертвы через процесс установки.

Если звонок активен, пользователю не удастся включить разрешение на установку приложений из сторонних источников, что может помочь защитить их устройства.

Мошенники могут попросить жертву повесить трубку, чтобы загрузить приложение и перезвонить, но это может дать пользователю время подумать и вызвать подозрения.

При попытке разрешить загрузку приложений из сторонних источников появится предупреждение о том, что мошенники часто просят это сделать. Кроме того, во время звонка будут блокироваться специальные возможности, что затруднит доступ вредоносных приложений к содержимому экрана и управления устройством.

Эти функции были найдены в сборке Android 16 Beta 2, но пока не активны. Ожидается, что они начнут работать с выходом стабильной версии Android 16 весной этого года. Они основаны на функции Enhanced Confirmation Mode, появившейся в Android 15, которая уже затрудняет доступ вредоносным приложениям к важным привилегиям.