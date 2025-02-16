В Google Play появились предупреждения о качестве приложений

Google планирует предоставить пользователям магазина Google Play дополнительную информацию о качестве приложений. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Android Authority.

Несмотря на наличие отзывов и информации на странице приложения, определить его качество не всегда возможно. Например, приложения с хорошими отзывами и миллионами скачиваний могут не обновляться длительное время, что приводит к некорректной работе на новых устройствах. Также популярные приложения могут иметь альтернативы аналогичного качества, о которых пользователи могут не знать.

Чтобы устранить эти недостатки, Google начнет публиковать больше контекстной информации на страницах приложений в Google Play. Нововведения уже стали отображаться у некоторых пользователей.

Так, на опубликованных снимках можно увидеть три типа предупреждений: частое удаление приложения по сравнению с другими, редкое взаимодействие пользователей с приложением и меньшее количество активных пользователей по сравнению с аналогами. Вероятно, разработчики добавят и другие варианты предупреждений.