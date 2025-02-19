Telegram тестирует новую функцию

Разработчики мессенджера Telegram тестируют новый интерфейс для групповых аудиоконференций. В версии для iOS 11.7.1 через дебаг-меню уже можно увидеть кнопку добавления человека в разговор, хотя сама функция пока не работает.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщил канал Telegram Info.

Отметим, что ранее в Telegram можно было организовать совместный звонок трёх и более пользователей только через группу или общий канал. Теперь же пользователи смогут добавлять новых участников в любой момент - даже если изначально созвонились вдвоём.

Когда функция станет доступна всем пользователям, пока неизвестно - вероятно, финал разработки и тестирование "Конференций" займёт несколько недель или даже месяцев.